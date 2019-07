Atalanta, si comincia. La carica di Gasperini: “C’è voglia di iniziare ed attesa per la Champions”

“C’è voglia di ripartire, sono state vacanze lunghe ma molto belle, particolarmente felici dopo una stagione entusiasmante e finita così bene“. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che ha ritrovato i suoi ragazzi oggi per iniziare quella che sarà una stagione esaltante ed entusiasmante.

“C’è voglia di ricominciare ma abbiamo molte settimane davanti a noi prima di campionato e Champions e possiamo prepararci bene. E’ stato un grandissimo successo, che ci è stato riconosciuto anche da tifosi di altre squadre. Abbiamo rappresentato una squadra che piace, un ambiente che piace e questa è una grandissima responsabilità per noi. Gli altri cercheranno di fare meglio ma è una sfida anche per noi, dobbiamo essere bravi a resettare un po’ tutto e ricominciare una nuova stagione, che sarà con tanti impegni. C’è’ l’attesa per la Champions, tutti aspettiamo il sorteggio dei gironi ma è una bella attesa“.