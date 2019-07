Arriva anche il sì del Milan per consentire all’Atalanta di giocare a San Siro le gare di Champions della prossima stagione. Dopo il benestare dell’Inter, arriva anche quello dei rossoneri. Con l’ok delle due squadre di casa, l’Atalanta potrà programmare la stagione aspettando che il nuovo stadio in costruzione a Bergamo possa essere accreditato per l’Uefa.

