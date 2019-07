Atalanta, importante riconoscimento per Gasperini: è cittadino onorario di Bergamo

L’Atalanta si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi, nel frattempo arriva un importante riconoscimento per l’allenatore Gian Piero Gasperini, il tecnico da oggi è cittadino onorario di Bergamo, la decisione è arrivata in serata dal consiglio comunale del capoluogo orobico. “E’ per me un grande onore ed orgoglio. Aver ricevuto questo riconoscimento e’ un’ulteriore conferma del fortissimo legame che si e’ creato con la citta’ di Bergamo, tutta la sua gente ed i tifosi dell’Atalanta – le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al sito ufficiale del club -. Penso anche sia qualcosa che va oltre lo sport ed i risultati sportivi. E’ una benemerenza importantissima ed il mio grazie e’ rivolto sia al Sindaco Gori per aver pensato e proposto la mia candidatura che al Consiglio Comunale che l’ha approvata: da oggi per me una responsabilita’ in piu'”.

Nel comunicato del Comune si ricorda che la cittadinanza onoraria viene attribuita “a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalita’, con la propria opera in favore della pacifica convivenza e della fratellanza, nonche’ per particolare collaborazione alle attivita’ della pubblica amministrazione”

Nella seduta della concessione dell’onorificenza, Gori ha rimarcato “i risultati molto rilevanti che Gasperini ha raggiunto con l’Atalanta, che sono entrati nella storia della societa’ nerazzurra e della nostra citta’. Con la Cittadinanza onoraria desideriamo suggellare questo legame, anche affettivo, che si e’ creato tra Bergamo e Gasperini”.