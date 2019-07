Atalanta, Gasperini: “Vogliamo fare bella figura in Champions. Pronostici per la prossima stagione?…”

“Vogliamo fare bella figura in Champions League e far nuovamente bene in campionato. Sappiamo bene che sarà difficile ripeterci e anche migliorare la nostra posizione della serie A della scorsa a stagione ma rimane sempre lo stimolo di provare a migliorare e, soprattutto, di confrontarci con sfide sempre più difficili”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta , ai microfoni di Sky Sport. “Giocare a San Siro le gare di Champions sarà molto affascinante. E’ uno stadio famoso in tutto il mondo. Non essendo possibile portare la Champions a Bergamo, credo che la soluzione San Siro sia la migliore possibile. Ci piacerebbe tanto andare a giocare in stadi prestigiosi come il Bernabeu o il Camp Nou. Se così sarà dovremo fare bella figura”, ha aggiunto l’allenatore dell’Atalanta.

Atalanta, doppio annuncio di calciomercato di Gasperini dopo l’amichevole

“Pronostici per quest’anno? La Juve sta facendo una grande campagna acquisti e sicuramente parte ancora come grande favorita per la vittoria dello scudetto. Sarri e Conte, di ritorno entrambi dopo le rispettive esperienze in Inghilterra, porteranno di certo qualche cosa in più nel nostro campionato. Io sono felice che la società abbia mantenuto quasi interamente questo gruppo e sono rimasto a Bergamo perché lo dovevo al club e alla nostra grande tifoseria”, ha concluso Gasperini.