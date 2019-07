Gomez chiama, Petagna risponde: il ritiro… “invecchia”, il siparietto diventa virale [FOTO]

Le squadre vanno in ritiro. Si inizia a lavorare duramente, ma c’è anche chi trova il tempo e il modo di scherzare. E’ il caso del Papu Gomez e di Andrea Petagna, ex compagni all’Atalanta e grandi amici, che fanno divertire i followers sui social. Ad iniziare il siparietto è il fantasista dell’Atalanta con una serie di immagini pubblicate su Instagram, alle quali è applicato un filtro che invecchia il volto. Ecco allora che nelle foto il Papu Gomez è apparso con rughe, capelli e barba bianchi. In uno degli scatti il Papu appare in allenamento a Clusone e a corredo dell’immagine vi è la scritta: “Il ritiro fa bene dicono…”.

Pronta la risposta dell’attaccante della Spal. Petagna ha voluto “copiare” il suo grande amico con una foto in allenamento e la stessa didascalia. Il Papu ha subito commentato: “Stai pagando le serate di Ibiza”. In basso i divertenti post dei due.

