Atalanta, Malinovskyi si presenta: obiettivi, caratteristiche e ruolo

“Sono davvero felice di aver firmato per questo club, i tifosi sono fantastici e la squadra viene da una grande stagione. Cerchero’ di aiutarla a farla ancora meglio”. Sono le prime parole di parole Ruslan Malinovskyi da nuovo calciatore dell’Atalanta: “Penso sia un passo in avanti per me, l’Atalanta e’ oggi tra le migliori squadre in Italia. Possiamo raggiungere risultati importanti anche nella prossima stagione, la squadra e’ molto forte. Sono un centrocampista centrale, posso giocare da 8 o da 10, il mio piede preferito e’ il sinistro, pur essendo ambidestro. Sono bravo a calciare le punizioni e mi piacciono i ritmi alti. Shevchenko e i suoi collaboratori italiani in nazionale mi hanno detto che Gasperini e’ un grande allenatore e che con lui posso crescere”.