Atalanta a Milano, Bolognini: “Giocare contro Real o Liverpool a San Siro capita una volta nella vita”

“Giocare la Champions League l’anno prossimo a San Siro sarebbe fantastico. Certo giocarla addirittura a Bergamo sarebbe un sogno, ma lo stadio non è ancora pronto. Anche il Mapei Stadium va benissimo, ma poter giocare a soli 50 km da Bergamo permetterebbe un vero esodo di tifosi senza precedenti“. Sono le parole di Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia e grande tifoso dell’Atalanta.

“L’atmosfera sarebbe fantastica. Spero che Inter, Milan e il Comune di Milano diano l’ok. Giocare a San Siro con il Real Madrid o il Liverpool capita una volta nella vita. E giocare a San Siro potrebbe essere per l’Atalanta uno strumento di marketing straordinario e contribuirà a far conoscere ancora di più la squadra in Europa e nel mondo“.