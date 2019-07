Luca Percassi, ad dell’Atalanta, commenta le operazioni di calciomercato in corso a margine della presentazione delle maglie: “Il mercato? Per me è finito. Con Luis Muriel abbiamo aggiunto un attaccante straordinario a un reparto che era già straordinario di suo – osserva -. La rosa non richiede chissà quali ritocchi, non dimentichiamoci di essere arrivati terzi. Un affare chiuso in poco tempo: sabato 15 giugno a mezzanotte la Fiorentina non ha esercitato l’opzione dal Siviglia, venti minuti dopo Luis si è infortunato in Copa America e lunedì pomeriggio eravamo a Siviglia per chiederne l’acquisto”.

Su ulteriori rinforzi richiesti da Gasperini, Percassi non si sbilancia: “Il calciomercato estivo è fatto di accelerazioni e frenate, non credo che ci serva granché davanti, col miglior reparto avanzato del campionato: i 103 gol in tutta la stagione parlano da soli – prosegue Percassi -. Zapata, Ilicic e Gomez restano. Stiamo alla finestra cercando di cogliere le opportunità che si presenteranno. Ma con Muriel e la conferma del prestito di Pasalic abbiamo centrato due colpi fondamentali”.

Infine, Percassi parla anche dei lavori che procedono allo stadio: “Il territorio e la città sono coinvolti nel progetto, stiamo consegnando loro la casa dell’Atalanta grazie all’apporto di aziende bergamaschi come la Gewiss che ha dato il nome all’impianto dall’inizio del mese – chiude -. Nessuno può rendersi conto di quello che proveremo quando la nuova Curva Nord sarà pronta: faccio sopralluoghi e ogni volta ho modo di constatare quanto straordinario sia il lavoro di tutti”.