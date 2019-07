Atalanta a San Siro in Champions League: le dichiarazioni di Cambiaghi e Grimoldi

“Lo auspico, anzi, farò tutto il possibile perchè ciò accada e fin da ora rivolgo un appello a Milan e Inter perchè si raggiunga questo obiettivo”. Sono le dichiarazioni dell’assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi sulla notizia che l’Atalanta potrebbe disputare le partite di Champions League a San Siro. “Sono certa – ha aggiunto l’assessore – che una soluzione di questo genere sarebbe gradita non solo ai milanesi ma più in generale a tutti gli appassionati di Calcio che avrebbero la possibilità di assistere a partite internazionali di altissimo livello nella ‘Scala del Calcio'”.

“Da milanista avrei preferito vedere il mio Milan giocare nelle serate europee ma sono da lombardo sarei felicissimo di veder giocare l’Atalanta in Champions League a San Siro”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia. “La Scala del Calcio – ha aggiunto Grimoldi – è la cornice ideale per questa prima volta della Dea nella coppa regina e le partite casalinghe a Milano darebbero un ulteriore impulso turistico al capoluogo e a tutta la Lombardia, pensando all’arrivo di migliaia di tifosi stranieri. Sono contento che l’amministrazione comunale abbia dato il suo via libera, ora confido in altrettanto buon senso da parte della Uefa. E poi non ho dubbi che gli amici bergamaschi sapranno tingere del loro nerazzurro il Meazza – ha aggiunto Grimoldi – e assicurare uno spettacolo di tifo all’altezza della Scala del Calcio”.