Atalanta a San Siro per la Champions League: adesso si può

L’Atalanta è reduce da una stagione strepitosa, la squadra di Gasperini ha staccato il pass per la prossima Champions League e si candida ad essere sempre più protagonista, l’intenzione è quella di provare a confermarsi. Nel frattempo il club deve fare i conti con il problema dello stadio ma nelle ultime ore sono emerse importanti novità. L’Atalanta ha infatti chiesto ufficialmente a Inter e Milan di poter giocare la Champions League a San Siro, la risposta è attesa nell’arco di 24-48 ore, l’Atalanta si è già mossa a livello istituzionale ricevendo anche consensi, l’incontro tra il presidente Percassi ed il sindaco Sala ha avuto esito più che positivo. L’Inter ha già dato l’ok all’idea, manca ancora il sì del Milan ma la risposta anche in questo caso dovrebbe essere positiva e la definitiva fumata bianca è attesa dunque tra oggi e domani. L’Atalanta a San Siro dunque per la Champions League, ci siamo quasi.