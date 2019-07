Atalanta, sconfitta in amichevole contro lo Swansea: i gallesi vincono in rimonta

Prima sconfitta del pre-campionato per l’Atalanta. Gli orobici si sono arresi al Liberty Stadium per 2-1 allo Swansea City, formazione di Championship (seconda serie inglese) nella prima delle tre amichevoli in terra britannica. Al 5′ infatti i nerazzurri sembrano mettere la partita in discesa con il vantaggio di Ilicic, che batte Mulder con una conclusione da limite. I bergamaschi spingono e, dopo una bella parata di Gollini su Bidwell e un nuovo tentativo di Ilicic, colpiscono il palo con Castagne. Ilicic, scatenato, Toloi e Freuler si fanno minacciosi prima dell’intervallo. Nella ripresa, dopo la consueta girandola di sostituzioni, l’Atalanta comincia a soffrire. Al 62′ lo Swansea trova il pareggio con un’autorete di Hateboer. Al 67′ i padroni di casa ribaltano il risultato con un’inzuccata di Roberts che vale il definitivo 2-1. L’Atalanta, in ritiro a Colchester, nei prossimi giorni affronterà Norwich e Leicester.

