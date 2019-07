Giornata di ufficializzazioni per l’Atletico Madrid, nell’estate in cui due ‘big’ come Godin e Griezmann sono andati via. Ma non sono gli unici, visto che oggi il Manchester City ha pagato la clausola per Rodri (70 milioni), il quale rescinde con gli spagnoli.

Per quanto riguarda le entrate i colchoneros hanno annunciato l’arrivo di due calciatori provenienti dal Portogallo: il centrocampista Hector Herrera dal Porto e l’attaccante Joao Felix dal Benfica.