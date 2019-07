Avellino nei guai, sequestro di 100 milioni di euro al presidente De Cesare!

Sempre più delicata la situazione in casa Avellino, con l’incertezza sul futuro societario dopo la promozione in Serie C di quest’anno. La Guardia di Finanza ha infatti eseguito un sequestro preventivo di urgenza, per una somma complessiva di 100 milioni di euro, nei confronti di Gianandrea De Cesare, patron della Sidigas, l’azienda che distribuisce il gas metano in Irpinia, e del gruppo d’imprese a lui riconducibili. Tra cui le due squadre di Avellino di Calcio e Basket di sua proprietà.

Si ipotizzano false comunicazioni sociali, omesso versamento dell’Iva, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle e di un consulente nominato dalla Procura, De Cesare avrebbe “sistematicamente omesso il versamento di debiti tributari distraendoli verso altri patrimoni sociali nella sua piena disponibilità“.