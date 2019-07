Avellino, Salvatore Di Somma è il nuovo direttore sportivo

L’Avellino, senza tesserati ed in attesa di un nuovo allenatore, ha scelto il direttore sportivo per la prossima stagione. Sarà Salvatore Di Somma ad avere il compito di costruire la squadra da zero. A comunicarlo la stessa società irpina sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Avellino comunica di aver raggiunto un accordo con Salvatore Di Somma. L’ex capitano dei lupi sarà il direttore sportivo della compagine biancoverde nel prossimo campionato di Lega Pro, stagione 2019/2020, girone C. A Salvatore Di Somma sono legate alcune delle pagine più belle ed importanti della storia del club: da difensore e da capitano, con la maglia dei lupi ha raccolto 179 presenze mettendo a segno 5 reti. Dopo aver disputato oltre 400 gare da professionista, Di Somma ha rivestito importanti incarichi sia come allenatore che da dirigente: in quest’ultimo ruolo è stato protagonista con la Juve Stabia e con il Benevento raccogliendo una promozione dalla serie C alla serie B con le “vespe” e una doppia promozione dalla Lega Pro alla serie A con i giallorossi. Contestualmente, nella riunione del CDA svoltosi questo pomeriggio Sandro Iuppa è stato nominato Amministratore Delegato; restano invariate le cariche di vicepresidente per Gianandrea De Cesare e di presidente per Claudio Mauriello”.