Avvocaticalcio sceglie Napoli per il primo Corso per Agenti Sportivi

L’associazione Avvocaticalcio, presieduta dall’Avv. Claudio Pasqualin, con il patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play della Regione Campania, organizza la prima edizione del corso di formazione per Agenti Sportivi per la preparazione all’esame di abilitazione necessario per l’iscrizione al Registro nazionale CONI. Sarà Napoli la prima città ad ospitare il corso nei giorni 29-30 agosto e 6-7 settembre 2019; in particolare le lezioni si terranno presso la prestigiosa sede del CONI Campania grazie alla collaborazione con il Comitato Fair Play regionale. Il corso nasce per offrire supporto a coloro che intendono sostenere l’apposito esame previsto dal CONI, propedeutico all’iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi, per poter intraprendere la professione di procuratore sportivo in ambito calcistico ma anche a tutte quelle persone che già svolgevano tale professione e che necessitano di adeguarsi ai recenti cambiamenti della normativa.

Le lezioni saranno tenute da avvocati esperti di diritto sportivo e calcistico appartenenti al Direttivo dell’Associazione: Claudio Pasqualin, Mauro Garau, Franco Campana, Raffaele Rigitano, Giacomo Luisi, Roberto Nitto, Andrea Fontana, Vincenzo Galilei. Per info ed iscrizioni consultare il sito dell’associazione www.avvocaticalcio.it