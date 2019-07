Bale, clamoroso! Salta il passaggio allo Jiangsu: i motivi

Bale non andrà allo Jiangsu, almeno non subito. Sembrava tutto fatto per il passaggio del gallese all’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning. La compagine cinese offriva all’ex Tottenham un contratto faraonico, ma è tutto saltato, come riportato da Sky Sport.

Trovano dunque conferma le indiscrezioni della BBC. Tra le motivazioni, le pressioni della famiglia dell’ala del Real Madrid, che non gradirebbe un trasferimento del calciatore che non sia l’Europa. Bale resta comunque fuori dai piani dei blancos e di Zidane, ma avrà qualche giorno di tempo per decidere ed attende offerte di squadre europee. Colpo di scena inaspettato, quindi, ma ci saranno sviluppi in questi giorni.