Bale, che smacco a Zidane: il Real sta perdendo 7-1, il gallese guarda l’allenatore e se la ride [FOTO]

Gareth Bale si può ormai definire un nuovo calciatore dello Jiangsu. Il gallese andrà a giocare nell’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning, che lo ha ricoperto d’oro con un ingaggio da capogiro.

Nel frattempo l’ex Tottenham era in campo nella disfatta del Real Madrid di questa notte nel derby contro l’Atletico. I colchoneros hanno letteralmente surclassato Hazard e compagni battendoli per 7-3. Facce tristi e sconsolate, seppur siamo soltanto a luglio. C’è poco da ridere. Sì, ma non per Bale. In ben 2 fermo immagine, infatti, si può vedere la faccia del calciatore gallese sorridente e spensierata, con il Real che sta prendendo l’imbarcata. Uno smacco, si può definire così, nei confronti di Zidane, che nei giorni scorsi lo aveva ‘scaricato’ pubblicamente.

I think Gareth Bale was much more happier about the score line than Atletico Madrid. 😂😂😂 pic.twitter.com/iGUZHYmxGe — Footy Humour (@FootyHumour) July 27, 2019