Possibile un ritorno in Premier League per Mario Balotelli. In Inghilterra, e precisamente sulle pagine del Mirror, si vocifera che l’attaccante italiano sia stato offerto al West Ham. Gli Hammers devono far fronte a diverse defezioni avute in questa sessione estiva. Gli addii di Carroll e Lucas Perez e la cessione di Marko Arnautovic allo Shangai SIPG costringono il West Ham a muoversi per una punta. L’interesse per Balotelli sembra esserci. Comunque vada l’attaccante appare destinato ad un ritorno: o in Inghilterra o in Italia, dove lo cercano Parma e Brescia.

