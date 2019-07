Barcellona, de Jong approva la scelta di de Ligt: “Juventus buona opportunità, anche se…”

“Avrei voluto averlo qui con me al Barcellona ma penso che anche la Juve sia una bella occasione per lui”. Frankie de Jong non serba rancore all’amico Matthijs De Ligt, a lungo nel mirino dei blaugrana prima di dire sì ai bianconeri. “Ha parlato con la sua famiglia, col suo agente, con tutte quelle persone che sono importanti per lui – racconta al ‘Mundo Deportivo’ il centrocampista olandese, passato dall’Ajax al Barça – e ha preso la decisione di giocare nella Juve. Sono molto felice per lui, perché è comunque una buona opzione anche se io preferivo il Barcellona. Vediamo che succederà”.

Juventus, il retroscena di de Ligt: “in Olanda volevano che andassi al Barcellona”