Sta finalmente per giungere all’epilogo la telenovela Griezmann-Barcellona. Il francese dovrebbe approdare ai blaugrana la prossima settimana, visto che questa sarà interamente dedicata a Frankie de Jong e culminerà con la presentazione dell’olandese il 5 luglio alle 19 al Camp Nou. Il Barcellona pagherà la clausola che, come ricorda l’Equipe, si è abbassata il primo luglio da 200 a 120 milioni. Per il giocatore è pronto un quinquennale da 17 milioni a stagione.