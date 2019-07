Barcellona, il punto tra Griezmann e Neymar: le parole del presidente Bartomeu

Sempre nuovi aggiornamenti per quanto riguarda Griezmann e Neymar al Barcellona, con i ‘capricci’ dei due calciatori che li spingono verso la Catalogna. Uno vorrebbe pagare di tasca propria la clausola rescissoria, l’altro è ai ferri corti con il PSG.

Secondo ‘Sport’, i blaugrana pagheranno la clausola rescissoria del francese nelle prossime 48-72 ore. Il club catalano sta valutando la modalità migliore per il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni di euro da versare all’Atletico Madrid. L’attaccante, attualmente in vacanza a Ibiza, rientrerà in Spagna nella giornata di venerdì. Il Barça vuole evitare che Griezmann si ripresenti a Madrid, seppur per pochi giorni, e chiudere prima la trattativa, tra giovedì e venerdì.

Per quanto riguarda il brasiliano, invece, sono arrivate le parole del presidente Bartomeu: “Su Neymar e il Psg non è cambiato nulla rispetto a quello che ho detto lo scorso venerdì“.