Barcellona, Valverde ammette: “Siamo alla ricerca di un terzino sinistro”

Il Barcellona prepara l’amichevole contro il Vissel Kobe. Intanto sul mercato continua la ricerca di un terzino sinistro. Non ne fa un mistero il tecnico blaugrana Ernesto Valverde, come riporta Marca: “E’ sicuramente vero che abbiamo avuto problemi l’anno scorso in quella posizione, è possibile che prenderemo qualcuno, siamo aperti fino alla fine del mercato all’idea di acquistare giocatori”. Il Barcellona affronterà il Vissel Kobe degli ex Iniesta, Villa e Sergi Samper: “Abbiamo molte cose in comune con il Vissel Kobe e il fatto che lì giochino tre ex giocatori contribuiscono ad avere un rapporto molto stretto. Griezmann e De Jong? Speriamo continuino ad adattarsi e inserirsi nel gruppo, molte cose stanno andando bene e quella di domani sarà un’opportunità in più. Piqué domani non giocherà. Abe? Difficile che possa giocare, si è allenato un po’ con il gruppo ma non ha ancora superato la lesione, è difficile vederlo in campo domani”.

