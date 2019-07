Bari, oggi raduno in sede: dal 12 in ritiro

Il Bari si prepara per il campionato di Serie C, il presidente De Laurentiis sta costruendo una squadra stellare con l’obiettivo di ottenere la promozione immediata in Serie B. Sono iniziate oggi le fasi pre-ritiro, sono arrivati gli attaccanti Floriano, Neglia e Simeri per sottoporsi alle visite mediche, la partenza per il ritiro è prevista per il 12 luglio in Trentino, a Bedollo. Oggi visite mediche per l’attaccante Antenucci che arriva insieme al terzino Costa (acquistato dal Napoli e girato in prestito in Puglia), chiuse le trattative anche per il portiere Frattali, dell’attaccante Terrani (svincolato dal Piacenza), della mezzala Scavone, l’esterno Kupisz (dall’Ascoli) e dell’italo-nigeriano Folorunsho.