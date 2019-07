Benevento, Filippo Inzaghi si presenta: “Orgoglioso di essere qui. Con questo pubblico conquisteremo la A”

“Sono orgoglioso di essere venuto a Benevento insieme col mio staff. Col presidente Vigorito è subito scattata una scintilla, c’è feeling. E la cosa che mi ha più colpito sono state le sue parole: non mi ha chiesto di ottenere nuovamente la promozione in serie A ma di renderlo orgoglioso della sua squadra. Sono certo, però, che sul campo, insieme con voi, la riconquisteremo“. Lo ha detto il nuovo allenatore del Benevento Calcio, Pippo Inzaghi, alla sua prima uscita pubblica. E’ stata presentata anche la nuova maglia da gioco della squadra, griffata Kappa, per celebrare i 90 anni della società giallorossa. “Conosciamo tutti chi è Pippo Inzaghi – ha poi aggiunto Oreste Vigorito, presidente del club giallorosso – ma quello che mi ha colpito di lui è la voglia di vincere e di saper trasferire questo suo desiderio a tutti noi, a cominciare dalla squadra”.

