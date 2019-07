“The Best Fifa Men’s Player”, i dieci candidati: pochissima Serie A

Neanche nel “The Best Fifa Men’s Player” figurano italiani, così come per quanto riguarda gli allenatori. Ma a consolarci, almeno, il fatto che tra i 10 candidati ci sia qualcuno della Serie A. Chi? Cristiano Ronaldo. A voler essere sinceri ce ne sarebbe un altro, ma non è da considerare appieno in quanto la scorsa stagione, quella che viene presa in considerazione dal premio, non giocava in Italia: parliamo di Matthijs de Ligt, messosi in evidenza con l’Ajax.

Oltre a loro due, fanno parte della lista tre giocatori del Liverpool campione d’Europa: Sadio Mané, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk. L’altro olandese ex Ajax, come De Ligt, Frenkie De Jong, acquistato dal Barcellona, ed Harry Kane, Eden Hazard, Killian Mbappé e Lionel Messi del Barcellona.