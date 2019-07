Birra Metzger Torino è la nuova birra ufficiale del Torino Fc [FOTO]

Birra Metzger Torino e Torino FC sono lieti di annunciare il nuovo accordo di partnership che legherà due dei marchi più storici della città per le prossime due stagioni sportive 2019/20 e 2020/21. Come “Official Beer “, Birra Metzger acquisisce la distribuzione esclusiva dei propri prodotti all’interno degli stadi del Torino FC, potendo associare il marchio Torino FC per consolidare la propria immagine sul mercato della birra in Italia. “Siamo molto soddisfatti di poter contribuire allo sviluppo di un’azienda piemontese molto importante e di rafforzare in questo modo il nostro network di partner territoriali” è il commento di Andrea Ancora, Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità.

Enrico Falda, amministratore unico di Metzger srl ha dichiarato “E’ per noi un grande orgoglio riuscire a far conoscere le nostre birre artigianali con un marchio storico del 1848 che molti giovani torinesi non hanno mai conosciuto, attraverso un partner così radicato sul territorio come il Torino FC”. La birra Metzger infatti, nasce a Torino nel 1848 e dopo una gloriosa attività come primo brand di birra italiano, vede la chiusura nel lontano 1975. Oggi rinasce in chiave artigianale di nuovo a Torino, con un nuovo stabilimento che a distanza di 170 anni è in grado di produrre birra artigianale di qualità ispirata alla tradizione della città.