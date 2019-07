Boca, l’annuncio di Angelici: “De Rossi al 99% giocherà con noi”

“De Rossi arrivera’ nei prossimi giorni, desidera vestire la maglia del Boca. Burdisso ha parlato molto con lui, direi che al 99% sara’ un nostro giocatore”. E’ l’importante annuncio di Daniel Angelici, presidente degli Xeneize, conferma l’accordo imminente con l’ex capitano della Roma, De Rossi si prepara per una nuova avventura con l’obiettivo di essere grande protagonista. “Cosa portera’? La sua personalita’, e poi i giocatori che vogliono venire al Boca mi piacciono – ha aggiunto – Avere un campione del mondo ci riempie d’orgoglio e credo che fara’ bene a tutto il calcio d’argentino. E come figlio di italiani, sono fiero che un giocatore italiano del suo livello voglia chiudere la carriera al Boca”. L’annuncio di De Rossi potrebbe slittare addirittura ad agosto perchè il Boca deve liberare un posto come straniero: “Dobbiamo rispettare le tempistiche, non voglio che si dica che il Boca prende uno straniero senza avere posti disponibili”.