Bologna, si torna al lavoro: le ultime sul mercato dei rossoblu

Dopo la grande salvezza della scorsa stagione firmata Sinisa Mihajlovic il Bologna è tornato al lavoro con obiettivi importanti, almeno quello di confermare la seconda parte di campionato, nella giornata di oggi previste tutte le visite mediche, i test e un allenamento pomeridiano alle 17, in dirigenza ingresso anche di Walter Sabatini. Sul mercato è andato via Lyanco in difesa che è tornato al Torino, riscattati Orsolini e Soriano, in uscita Donsah, Krejci, Nagy, Paz e Falcinelli, è arrivato Mattia Bani mentre ieri è stato raggiunto l’accordo con il difensore centrale Stefano Denswil, vicino il giapponese Takehiro Tomyasu, classe 1998, dal gennaio 2018 al Sint-Truiden.

Durante la presentazione della maglie l’amministratore delegato Fenucci si è sbilanciato sull’arrivo del giovane centrocampista olandese Jerdy Shouten, del 97, gli altri nomi sono quelli di Obiang e Skov Olsen, non saranno presenti i calciatori impegnati con le nazionale e nemmeno Calabresi e Orsolini che hanno giocato con l’Under 21 mentre arriveranno solo in ritiro Helander, Nagy e Krejci.

Il Bologna si ritroverà dall’11 al 20 luglio a Castelrotto, previste due amichevoli: il 14 luglio con lo Sciliar formazione che milita in Promozione, mentre il 20 luglio con la Virtus Bolzano, squadra di serie D, più impegnative le gare programmate dal 25 luglio al 3 agosto in Austria, squadre di Bundesliga e l’ultima ad Augsburg.