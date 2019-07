Bologna, ascolta Van der Vaart: “Schouten è un giocatore che fa cose meravigliose”

Jerdy Schouten, centrocampista olandese acquistato dal Bologna, sta ricevendo parecchi pareri positivi. Attestato di stima per il classe ’97 anche da parte di un ex centrocampista come Rafael Van der Vaart, che spende parole al miele per il neo-bolognese: “Schouten è un giocatore che fa cose meravigliose e che avrei preso se fossi stato nell’Ajax: con lui sarei stato a posto per quattro anni. È un bel colpo”. Schouten è un centrocampista centrale, che in patria viene paragonato a De Roon, ma con doti più offensive, bravo anche negli inserimenti senza palla.

