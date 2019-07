Bologna, che entusiasmo! Campagna abbonamenti show: più di 14 mila tessere sottoscritte

Tanto entusiasmo tra i tifosi in casa Bologna. E’ stata chiusa ieri la fase di prelazione della campagna abbonamenti, le tessere sottoscritte sono oltre 14 mila. E’ la stessa società a comunicarlo tramite il sito ufficiale, ecco la nota.

“Si è chiusa ieri la fase di prelazione della campagna abbonamenti 2019-2020 con un grande successo: sono infatti già oltre 14000 le tessere sottoscritte per la nuova stagione. Un grandissimo grazie a tutti i tifosi rossoblù! Da oggi a mercoledì 31 luglio la vendita sarà sospesa per aggiornamento del sistema, e riprenderà a partire dalle 10 dell’1 agosto su tutti i posti rimasti disponibili: in particolare, restano ancora pochi posti in Curva Bulgarelli e in tribuna Kid’s Stand“.