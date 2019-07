Bologna, ecco le nuove maglie per la prossima stagione [VIDEO]

Conclusa in maniera esaltante l’ultima stagione, rilanciata da Mihajlovic dopo i risultati negativi con Inzaghi, il Bologna guarda avanti. Confermato in panchina il tecnico serbo, la società rossoblu sta lavorando per allestire una rosa interessante in vista del prossimo campionato.

Ma, prima del mercato, ci sono le nuove maglie. Attraverso il profilo ufficiale Twitter, infatti, il Bologna ha presentato le divise della stagione 2019-2020. Di seguito il video