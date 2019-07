Bologna, Skov Olsen si presenta: “Voglio fare tanti gol e assist”

“Devo imparare tanto sotto il profilo tattico. Voglio inserirmi presto nella squadra e fare tanti gol e assist per aiutare il più possibile la squadra”. Queste le parole di Andreas Skov Olsen, 19enne danes acquistato dal Bologna. “Questa è una società seria: quando ho chiesto tempo per decidere il mio futuro e per firmare con il Bologna mi hanno aspettato, senza fare pressioni particolari. Ho apprezzato molto ciò: nonostante avessi ricevuto diverse offerte, ho scelto Bologna, assieme ai miei genitori e al mio procuratore, anche per la storia e il blasone di questo club”, ha aggiunto il danese. A introdurlo è stato il direttore sportivo del club emiliano, Riccardo Bigon, che si è detto sicuro delle caratteristiche tecniche del ragazzo, che “può giocare indifferentemente nei tre ruoli alle spalle della prima punta”.