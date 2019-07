Brasile in finale di Coppa America, Zico: “tifo per Paquetà”

“Paqueta’ e’ il giocatore brasiliano piu’ forte che gioca in serie A. Faccio il tifo perche’ diventi un campione perche’ e’ anche un bravo ragazzo. L’ho visto cominciare nel Flamengo a 15 anni, e’ un giocatore che puo’ crescere e mi auguro che possa diventare un grande professionista e un grande centrocampista. E’ un calciatore che e’ abituato ad essere grintoso perche’ al tifoso del Flamengo alle volte piace dei propri calciatori piu’ la ‘garra’ che la tecnica. Paqueta’ ha sia ‘garra’ che tecnica“. Sono le dichiarazioni del l’ex campione brasiliano, Zico, a margine di un evento legato al premio ‘Fair Play-Menarini’.

“Seguo il campionato italiano, non con cosi’ tanta frequenza. Vorrei vederlo di piu’ dal Giappone ma l’orario non lo permette. La Juventus sta facendo un lavoro molto buono perche’ spende bene, porta i migliori, ha una bella struttura e quindi e’ diventato facile per loro vincere il campionato. La Juve opera un lavoro che si dimostra il migliore, portando in squadra i migliori come Cristiano Ronaldo, e per questo sono davanti a tutti. Io giocai qui in un periodo in cui c’erano anche squadre ‘piccole’ che vincevano lo scudetto. Nel mio secondo anno vinse il campionato il Verona ma c’erano il Napoli, la Roma, il Milan e l’Inter che facevano bene. Oggi e’ troppo facile per la Juve vincere”.