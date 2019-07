Burdisso ‘benedice’ l’arrivo di De Rossi e svela: “non ha mai pensato al ritiro”

“Speriamo sia pronto a tutto cio’ che e’ il mondo Boca. Si adattera’ sicuramente alla nostra cultura. De Rossi viene per giocare e vincere. Viene per mettersi la maglietta e guadagnare un posto”. Inizia una nuova avventura per Daniele De Rossi, arriva il benvenuto da parte del direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso in un’intervista rilasciata all’interno del programma Sports Center su Espn. “Ho vissuto e giocato cinque anni con lui e penso che possa essere importante per noi. E’ un giocatore di livello. Eliminiamo ogni dubbio: non ha mai pensato di ritirarsi” ha precisato Burdisso. La presentazione in conferenza stanza è prevista intorno alle ore 17-18 di domani.