Dramma Burdisso jr.: costretto a fermarsi per problemi cardiaci

Dramma per Guillermo Burdisso, il fratello minore di Nicolas ed ex calciatore della Roma, il difensore è stato fermato dopo le visite mediche di rito pima del trasferimento al San Lorenzo, secondo quanto riporta Ole’ al calciatore è stato riscontrato un problema cardiaco e la decisione è stata quella di fermarlo per 90 giorni. “E’ un momento molto difficile per me – le parole del giocatore – non ero certo preparato a una notizia del genere: nessuno lo e’. Adesso, pero’, devo concentrarmi sulla mia salute. Lottero’ per giocare al calcio, e’ quello che so fare e che amo fare piu’ di ogni altra cosa“. Burdisso aveva deciso di cambiare maglia per tornare protagonista, adesso questa brutta notizia.