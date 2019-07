Cagliari, 10 daspo ai tifosi per furto razzi da traghetto in occasione del match contro la Roma

Daspo da 3 a 6 anni nei confronti di 10 tifosi del Cagliari che è stato emesso dal Questore di Roma per gli episodi accaduti il 27 aprile scorso in occasione di Roma-Cagliari. Nel dettaglio intorno alle 15.30 gli agenti della Polizia impegnati nei controlli di sicurezza all’esterno dello stadio Olimpico, all’altezza di viale Tor di Quinto, hanno fermato e controllato un furgone Fiat Ducato diretto allo stadio con a bordo i 10 ultras degli ‘Sconvolts’, tutti con il biglietto della partita, durante i controlli però all’interno degli zaini sono stati trovati due artifizi pirotecnici contrassegnati da etichetta in inglese, indicava “fuoco a mano più altri 2 artifizi pirotecnici con la scritta sull’etichetta “shuttle – razzo paracadute”. Gli ultras sono stati denunciati a piede libero, sei di questi erano già destinatari di precedenti Daspo, il Questore di Roma ha applicato provvedimenti da 3 a 4 anni ciascuno ai soggetti incensurati, mentre nei confronti dei recidivi ha emesso 6 provvedimenti della durata da 5 a 6 anni.