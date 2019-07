Cagliari, Ionita: “Dobbiamo andare oltre la salvezza. Se ripenso alla partita contro l’Udinese mi arrabbio…”

“Ripartiamo da quanto di buono abbiamo mostrato nella stagione scorsa. Vogliamo migliorare la classifica e il gioco. I miei obiettivi personali sono legati a quelli della squadra“. Queste le parole del centrocampista del Cagliari Artur Ionita ai microfoni dei canali ufficiali del club e direttamente dal ritiro di Pejo.

“Credo che una squadra come la nostra debba puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Ogni tanto ripenso alla partita contro l’Udinese e mi arrabbio: potevamo finire in altro modo, guadagnare qualche posizione in classifica. La Sardegna è un posto di una bellezza incredibile, ci trascorro le vacanze ogni anno prima di tornare un po’ in Moldavia. Cerco di far venire nell’isola il più possibile sia la mia famiglia che gli amici. Per quanto riguarda la gente sarda, finora ho incontrato solo persone positive, sempre pronte a darti una mano. Posso dire di aver conosciuto tanti amici qui in Sardegna“.