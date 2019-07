Cagliari, Rog si presenta: “C’è una mentalità vincente. Non vedo l’ora di conoscere lo stadio”

“Ho parlato col Presidente Giulini e col Direttore Carli: il progetto Cagliari mi è piaciuto subito, c’è una mentalità vincente”. Il nuovo acquisto rossoblù, Marko Rog, è stato presentato oggi alla stampa a Pejo. “Io sapevo già che il Cagliari è un club di grande tradizione, che ha vinto uno scudetto; una squadra di qualità, con una tifoseria calda e appassionata”, aggiunge. “Sono contento di trovare due connazionali come Bradaric e Pajac, oltre ad un amico come Pavoletti, che ho avuto come compagno di squadra al Napoli”, ha dichiarato Rog. “Sabato per l’amichevole contro il Leeds conoscerò da calciatore rossoblù il mio nuovo stadio, la Sardegna Arena: non vedo l’ora”, ha concluso.