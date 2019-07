Calcio femminile, sconfitta per l’Italia alle Universiadi contro il Giappone

Brutta sconfitta all’esordio per la nazionale universitaria femminile, l’Italia guidata da Jacopo Leandri è stata sconfitta nella partita inaugurale, niente da fare per le azzurre contro il Giappone, la partita è andata in scena allo stadio Arechi di Salerno, il match si è concluso sul risultato di 2-1. Per il Giappone in gol due volte Yurina Koyama, una rete per tempo, per l’Italia inutile il gol del momentaneo pareggio nella prima frazione di gioco firmato da Eleonora Goldoni al 29′. Un inizio negativo per l’Italia che dovrà provare a riscattarsi nelle prossime partite.