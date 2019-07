Calciomercato, Atletico Madrid e Lione trovano gli eredi di Godin e Ndombelé [NOMI e DETTAGLI]

Non solo calciomercato italiano. Si muovono anche le squadre europee. L’Atlético Madrid ha trovato l’erede di Diego Godin, da lunedì ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il club di Madrid ha annunciato l’arrivo di Felipe, il difensore centrale brasiliano del Porto firmerà un contratto per le prossime tre stagioni.

Ceduto ieri Tanguy Ndombele al Tottenham per 70 milioni, il Lione ha subito reinvestito parte della cifra. Il club francese ha infatti annunciato l’acquisto del centrocampista brasiliano Thiago Mendes dal Lille. Il 27enne giocatore sudamericano è costato 25 milioni di euro.

Notizia anche dalla Cina: Yaya Touré va a giocare in Serie B con il Qingdao Huanghai. L’ivoriano ha spiegato così la sua scelta: “Sin dall’inizio della carriera ho sempre amato le sfide e ora ho deciso di iniziare questa nuova avventura e scrivere un’altra pagina di storia con il Qingdao Huanghai Football Club, un club giovane e molto eccitante con un grande potenziale e con cui condividiamo la stessa filosofia. Sarà un grande onore per me crescere e avere successo con questo club! Sono molto felice di far parte della famiglia Huanghai qui a Qingdao, in Cina. Il proprietario del club, il signor Wang, e tutti mi fanno sentire a casa. Anche i fan sono stati fantastici e mi hanno dimostrato grande affetto”.