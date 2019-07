Calciomercato, il Barcellona blocca la cessione di Coutinho

In attesa di tornare all’assalto di Neymar (trattativa comunque di difficile conclusione), il Barcellona ha bloccato la cessione dell’ex Inter Coutinho, la notizia è stata riportata dal quotidiano spagnolo “El Mundo Deportivo”, il brasiliano aveva chiesto la cessione per giocare con continuità ma per il momento non è arrivata alcuna offerta che ha convinto il club blaugrana, il calciatore è atteso domenica per la presentazione della squadra e poi dovrebbe volare negli Stati Uniti per la doppia amichevole con il Napoli. La squadra che potrebbe provarci è il Psg ma non all’interno della trattativa con Neymar. Il futuro di Coutinho sembra dunque destinato ancora al Barcellona.