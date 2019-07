Calciomercato Bologna, Fenucci fa il punto: tra nomi in entrata e le richieste dei big

Altro annuncio in casa Bologna, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie. Non si parla solo di stadio, ma anche di mercato. E’ sempre l’amministratore delegato Claudio Fenucci a fare il punto. Ecco le sue parole.

“Il centrocampista Schouten è il più vicino a essere ufficializzato. Per i difensori Tomiyasu e Denswill ci sono aspetti da limare con società o con i giocatori. Il nuovo decreto crescita e il nuovo regolamento Coni per gli agenti stanno un po’ rallentando le trattative perché ci sono aspetti da valutare e approfondire. Skov Olsen? Ci proveremo. Pulgar? Ha una clausola rescissoria: difficile rivederla al rialzo. Gli chiederemo di non esercitarla se deciderà di rimanere con noi. Kouamé? Non accettiamo giochi al rialzo, abbiamo Santander, Destro e Palacio, quando firmerà. Per ora siamo a posto“.