Calciomercato – Le bombe della notte, Roma su Suso: la richiesta del Milan, doppia cessione per la Juventus?

CALCIOMERCATO – Il calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno chiesto 40 milioni. La Roma ha però delle pedine di scambio che interessano al Milan: Zaniolo (considerato, però, incedibile dai giallorossi), Under e Schick. In particolare, l’attaccante ceco è un pallino di Giampaolo, ma su di lui ci sono anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

La Juventus, dopo il colpo de Ligt, pensa anche alle cessioni. In uscita potrebbe esserci Kean. Il giovane attaccante non è rientrato nell’affare con l’Ajax, ma interessa molto all’Everton. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Kean potrebbe fruttare 30 milioni da reinvestire sul mercato. Un altro calciatore che potrebbe salutare è Blaise Matuidi. Con l’arrivo di Ramsey, il francese potrebbe trovare poco spazio. Su di lui c’è il Psg, anche se l’idea di un ritorno non aggrada più di tanto Matuidi. Forte è l’interesse del Monaco. La cifra richiesta è di 25 milioni. Offerte dalla Turchia per Khedira.