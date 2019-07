Calciomercato Cagliari, centrocampo da sistemare: tra Nandez e Rog spunta un sogno…

Dopo aver ceduto il pezzo pregiato Barella all’Inter, il Cagliari è concentrato nel sistemare il centrocampo, rimpiazzando il neo calciatore nerazzurro e rinforzando quella zona di campo.

E’ quasi fatta per l’uruguaiano Nandez. Anche i principali giornali argentini danno per imminente, dopo l’arrivo dall’Italia di De Rossi, la cessione del centrocampista del Boca Juniors. Nei giorni scorsi c’è stato un tira e molla sul prezzo ( il club argentino chiede 20 milioni di euro) ma la sensazione è che l’affare sia destinato a concludersi da un momento all’altro. Per quanto riguarda il sostituto di Barella, invece, un’altra trattativa già avviata è quella che riguarda Rog del Napoli. Ma non è tutto. C’è anche un sogno, più che un’ ipotesi si tratterebbe però di una speranza: Radja Nainggolan. Il giocatore in Sardegna si sente a casa, ma altrove, se dovesse lasciare l’Inter, potrebbe spuntare ingaggi più vicini a quelli garantiti in questi anni da Roma e nerazzurri.