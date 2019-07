Calciomercato Cagliari, ufficiale Rog: la presentazione in stile “La casa di carta” [VIDEO]

Nuovo rinforzo per il Cagliari. I sardi hanno ufficializzato l’arrivo di Marko Rog dal Napoli con una nota sul proprio sito ufficiale: “Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ‪30 giugno 2024. Nato a Varazdin il 19 luglio 1995, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra della sua città. Si mette in evidenza guadagnando l’attenzione del RNK Spalato: 9 gol in 44 partite il bilancio del ventenne Marko. Prestazioni importanti che l’anno dopo gli valgono il trasferimento alla gloriosa Dinamo Zagabria: 11 gol in 62 presenze il suo bilancio, in una stagione e mezzo. Nell’agosto 2016 arriva in Italia, acquistato dal Napoli. Con i partenopei, 67 presenze in tutte le competizioni, con 2 gol all’attivo. Nel gennaio di quest’anno è stato ceduto in prestito al Siviglia, totalizzando 13 gare. In Nazionale, dove ha esordito nel 2014 in un test amichevole contro l’Argentina a Londra, ha giocato 16 partite”.

Curioso il video di presentazione pubblicato dal Cagliari sui social e ispirato a “La casa de papel” (La casa di carta), che per l’occasione diventa “La casa de Casteddu).