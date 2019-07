Calciomercato, il punto sull’estero: l’Atletico Madrid fa spesa in Italia, la destinazione di Falcao e Ozil

CALCIOMERCATO – Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno in questa domenica 7 luglio. Tante squadre al lavoro. Si muovono, in particolare, le squadre estere. L’Atletico Madrid cederà Antoine Griezmann al Barcellona la prossima settimana. Dopo questa trattativa, i Colchoneros cercheranno i sostituti. Si parla di un interesse per James Rodriguez, ma Diego Pablo Simeone vuole fare spesa anche in Italia. Due gli obiettivi: Mauro Icardi e Fabian Ruiz. Entrambe le trattative sembrano difficili da chiudere: per Fabian Ruiz c’è la chiusura totale del Napoli, per far entrare Icardi deve prima uscire Diego Costa, cosa che sembra impossibile al momento.

Molto attive le squadre turche. In particolare, il Fenerbache ha puntato Ozil. Il calciatore dell’Arsenal, turco di origine, potrebbe accettare la destinazione per rilanciarsi dopo anni bui con i Gunners. Aperta l’opzione prestito. Si muove di conseguenza anche il Galatasaray: nel mirino è finito Radamel Falcao. L’attaccante colombiano appare una pista concreta per la squadra di Fatih Terim.

Il Liverpool e il Barcellona puntano l’esterno del Betis Siviglia, Junior Firpo. Il calciatore è reduce da un ottimo Europeo Under 21 con la Spagna.

Il Crystal Palace è interessato a Fabio Borini. L’attaccante in uscita dal Milan è valuto 15 milioni dai rossoneri, una cifra ritenuta troppo alta dalle parti di Londra.

Il Benfica, nel frattempo, ha fissato il prezzo per il gioiellino classe ’99 Gedson Fernandes. Il centrocampista, fortemente seguito dal Milan, vale tra i 30 e i 35 milioni, cifra al momento non alla portata delle casse rossonere. Il Milan proverà a lavorare per un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto.