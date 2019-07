Calciomercato estero – Bale fa muro, niente Cina. Thiago Motta lascia l’Under 19 del PSG

Gareth Bale continua a fare muro. Nonostante la consapevolezza del fatto di non essere al centro del progetto tecnico di Zidane, non intende cambiare aria così facilmente. Ha infatti rifiutato l’opzione Cina, così come evidenziato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, e la sua unica destinazione è la Premier League, con il mercato che chiude i battenti l’8 agosto.

Spostiamoci invece in Francia: Thiago Motta lascia l’Under 19 del Paris Saint Germain, chiudendo con la compagine parigina definitivamente dopo sei anni. Risoluzione consensuale, come diffuso sul sito ufficiale del club.