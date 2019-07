Calciomercato estero: il Barça su Alaba, l’Atletico pensa al ‘piano B’ se non dovesse arrivare James

Calciomercato molto attivo anche fuori dall’Italia, si muovono le big soprattutto in Spagna: Barcellona e Atletico sornione nonostante arrivi importanti. I blaugrana, dopo l’arrivo di Griezmann, sono sulle tracce di David Alaba. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il laterale austriaco del Bayern è il nuovo nome individuato da Ernesto Valverde per rafforzare la difesa. Alaba ha il contratto in scadenza nel 2021 e i bavaresi hanno appena ingaggiato nel suo ruolo Lucas Hernández dall’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda i colchoneros, invece, filo diretto con il Napoli. L’Atletico starebbe infatti iniziando a valutare un piano B viste le difficoltà per arrivare ad James Rodriguez. Secondo quanto scrive Marca, i biancorossi avrebbero messo gli occhi sul centrocampista danese Christian Eriksen. James resta l’obiettivo numero 1, ma il Real non sembra voler cedere alle offerte dell’Atletico di una cifra fra i 40 e i 50 milioni. Il danese è in scadenza con il Tottenham nel 2020 e ha già detto che non rinnoverà, gli Spurs devono pertanto cederlo prima che possa accordarsi con un’altra squadra a parametro zero dal prossimo mese di gennaio.