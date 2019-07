Calciomercato Fiorentina, Antognoni annuncia i prossimi obiettivi

“Sara’ una stagione complicata ma sappiamo di poter fare bene”. Sono le dichiarazioni all’Agenzia Italpress il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, indicazioni sulla Fiorentina. “Ci rendiamo conto di arrivare da una stagione non semplice, ma abbiamo il potenziale giusto ed e’ tornato l’entusiasmo che si era un po’ perso”. Antognoni dice “di sentire la pressione di dover fare bene” dopo l’arrivo di Commisso, ma e’ fiducioso: “Ci mancano una punta che faccia gol e un regista che sappia gestire i ritmi del nostro gioco”.

“Siamo un po’ in ritardo, ma Commisso ha fatto una mossa coraggiosa ed e’ qui da meno di un mese. L’obiettivo e’ fare meglio della scorsa: per l’Europa la vedo dura ma non si sa mai”.