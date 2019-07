Calciomercato Fiorentina – In attesa di risolvere le questioni relative a Chiesa e Pezzella, la compagine viola deve muoversi anche in entrata per costruire una squadra che possa alimentare ancor di più l’entusiasmo nato dopo l’arrivo del nuovo patron Rocco Commisso.

In tal senso, seppur sia da prendere con le pinze, una notizia è rimbalzata quest’oggi dalla Germania: come riporta il quotidiano ‘Bild‘, i toscani starebbero pensando per l’attacco ad uno svincolato di lusso: Frank Ribery. Nonostante sia avanti con l’età, il francese rappresenterebbe sicuramente un colpo importante e di prestigio. Ma, come detto sopra, tante valutazioni sono da fare in merito al reale interessamento della Fiorentina: c’è un ingaggio elevato e il corteggiamento di più di una squadra dall’Europa e non. Ribery che nel frattempo ha rifiutato il Monaco: in Ligue 1 solo il Marsiglia, sua ex squadra.